Ізраїльський імпортер відмовився від судна з викраденим українським зерном, – ЗМІ

Судну доведеться шукати інший порт для розвантаження.

Ізраїльський імпортер відмовився розвантажувати викрадене в Україні зерно через ризик потрапити під санкції.

Як пише newsru.co.il, компанія "Ценципер", один з найбільших імпортерів зернових до Ізраїлю, відмовився від судна з викраденим українським зерном, яке було доставлено до порту Хайфи.

В компанії повідомили постачальника, що йому доведеться шукати інший порт для розвантаження.

Як пише ЗМІ, ізраїльські імпортери побоюються потрапити під європейські санкції і звинувачують уряд у відсутності допомоги та інформаційного супроводу.

Скандал з українським зерном в Ізраїлі

Раніше стало відомо, що Ізраїль прийняв російське судно Panormitis, на якому перебувало понад 6 тисяч тонн пшениці та 19 тисяч тонн ячменю. За даними ЗМІ, це зерно було вивезено окупантами з України.

На тлі цього Україна вже викликала посла Ізраїлю і вручила йому ноту протесту.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи ситуацію, заявив, що купівля вкраденого Росією зерна не може бути чистим бізнесом. Він також заявив, що влада Ізраїлю не може не знати, які судна і з яким вантажем прибувають до портів країни.

Також ЗМІ писали, що Європейський Союз звернувся до Ізраїлю з приводу російського судна з викраденим з України зерном і розглядає можливість введення санкцій проти ізраїльських фізичних та юридичних осіб, які допомагали Росії в цій незаконній торгівлі.

