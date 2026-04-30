Ціни на мідь різко впали за п’ять днів: скільки коштує метал зараз

На ціни на метал тисне тривале протистояння між США та Іраном.

Ціни на мідь у четвер, 30 квітня, зросли слідом за більшістю промислових металів. Виробнича активність у Китаї продемонструвала зростання, попри перебої в постачанні та зростання витрат на сировину через війну на Близькому Сході.

Видання Bloomberg пише, що метал дешевшав протягом останніх п'яти сесій, оскільки тривале протистояння між США та Іраном порушило постачання енергоресурсів через Ормузьку протоку, що призвело до зростання інфляції та загрожувало глобальному зростанню. 29 квітня американський президент Дональд Трамп дав зрозуміти, що США продовжуватимуть морську блокаду іранських портів, намагаючись перекрити експорт нафти з Тегерана і змусити його повернутися за стіл переговорів.

"Ціни на мідь перебувають під тиском макроекономічних факторів", – ідеться в повідомленні Chaos Ternary Futures Co.

Брокерська компанія закликала до обережного позиціонування щодо цього металу напередодні тривалих вихідних на честь Дня праці в Китаї, який відзначається 1 травня, через "неконтрольовані" геополітичні ризики, пов'язані з війною.

Станом на 5:40 ранку за київським часом ціна на мідь на Лондонській біржі металів досягла позначки в 13 070 доларів за тонну. Таким чином, 1 кілограм металу коштує 13,07 долара.

Ціни на метал - останні новини

27 квітня ціни на нікель піднялися до максимального денного рівня за майже два роки на тлі скорочення квот на видобуток в Індонезії та глобального дефіциту сірки.

При цьому 29 квітня ціни на мідь зросли, оскільки деякі покупці в Китаї поповнювали запаси напередодні тривалих вихідних.

Вас також можуть зацікавити новини: