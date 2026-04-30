Брехав про перемогу РФ і просив припинення вогню: в ISW пояснили, навіщо Путін дзвонив Трампу

Путін бреше, що Росія добре себе показує на полі бою, аби виправдати свою вимогу про капітуляцію України.

Лідер Росії Володимир Путін використав свою телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом 29 квітня, щоб підтвердити, що не має наміру відмовлятися від початкових військових цілей в Україні, і представити перемогу РФ як неминучу. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни.

Так, помічник російського лідера Юрій Ушаков заявив, що розмова Трампа і Путіна тривала 1,5 години і за цей час Путін розповів Трампу про поточний стан війни в Україні, вигадавши, що Росія має стратегічну ініціативу і "відтісняє" українські позиції, і що Росія досягне своїх військових цілей "у будь-якому разі".

Як пояснюють аналітики, Путін помилково намагається заявити, що оборона України руйнується, а перемога Росії в Україні неминуча. Російський диктатор заявив, що Росія добре себе показує на полі бою, щоб виправдати свою вимогу капітуляції України.

Однак заява Путіна не відповідає дійсності, пояснюють в ISW. ЗСУ продовжують перешкоджати значним успіхам Росії на кількох ділянках лінії фронту, включаючи пріоритетну для Росії Донецьку область, і завдають дедалі більшої шкоди та призводять до великих втрат для російських військ. Україна також проводить значні контрнаступи на півдні, руйнуючи плани РФ щодо весняно-літнього наступу. При цьому росіяни все більше відчувають наслідки війни, оскільки російська економіка продовжує стикатися зі значними проблемами, кількість жертв продовжує зростати, а набір новобранців стає все складнішим.

"Кремль, судячи з усього, намагається пом'якшити деякі з цих витрат, намагаючись переконати Трампа і Захід підштовхнути Україну до капітуляції, і в рамках цих зусиль замовчує власні військові та економічні невдачі", – зазначають аналітики.

Навіщо Путін запропонував перемир'я на 9 травня

Путін також запропонував Трампу короткострокове припинення вогню на 9 травня, день Перемоги в Росії. Як зазначають в ISW, такі односторонні припинення вогню вигідні Росії, оскільки Кремль використовує їх для звинувачення України в порушенні режиму припинення вогню та для накопичення безпілотників і ракет великої дальності для подальших масштабних атак.

Аналітики нагадують, що РФ вже використовувала таку стратегію, коли накопичила запаси зброї для двох великих серій ударів протягом 48 годин після припинення "великоднього перемир’я".

Трамп після розмови заявив, що російський диктатор Путін нібито був готовий укласти мирну угоду деякий час тому, але йому "завадили деякі люди".

Трамп також заявив, що Путін сказав йому про те, що РФ могла б брати участь у збагаченні урану, якщо це допоможе США досягти результату в Ірані. За його словами, він відповів, що волів би, щоб Путін брав участь у припиненні війни з Україною.

