Путін про відмову лідерів G7 приїхати в Сочі: "Якщо вони не хочуть приїжджати, ну не треба"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав журналістам у Москві.

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«Що стосується «вісімки», я не знаю. Ми готуємося до «вісімки», готові будемо в себе прийняти наших колег. Якщо вони не хочуть приїжджати, ну не треба», - сказав Путін.

Відповідаючи на запитання, чи очікував він такої жорсткої реакції на дії Росії з боку західних партнерів, Путін сказав: «Із приводу очікуваної реакції, чи буде «вісімка» і з приводу розмов. Наші розмови носять конфіденційний характер, а деякі проходять навіть по закритих лініях. Тому я не вважаю, що маю право оприлюднювати, що і як ми обговорювали зі своїми партнерами. Але я, посилаючись на деякі публічні заяви своїх колег із західних країн і, не згадуючи по іменах, прокоментую їх у цілому».

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При цьому Путін почав учергове пояснювати позицію РФ.

«На що ми звертаємо увагу? Нас часто звинувачують у нелегітимності наших дій, а коли я ставлю питання: «А ви вважаєте, що все у вас легітимно? - вони говорять: «Так». Доводиться нагадати дії Сполучених Штатів в Афганістані, в Іраку, в Лівії, де вони діяли або взагалі без всяких санкцій Ради Безпеки ООН, або перекрутили зміст цих резолюцій, як це було в Лівії. Там, як відомо, була прописана лише можливість закрити небо для польотів урядової авіації, а все закінчилося бомбардуваннями і участю спецназу в наземних операціях», - сказав Путін.

«Наші партнери, особливо в Сполучених Штатах, завжди ясно, чітко для себе формулюють свої геополітичні й державні інтереси, переслідують їх дуже наполегливо, а потім, керуючись відомою фразою: «Хто не з нами, той проти нас», підтягують під себе решту всього світу. А хто не підтягується, того починають відразу тюкати, і врешті-решт, як правило, дотюкують», - заявив Путін.

За його словами, Росія хоче діяти виключно легітимно.

«Ми виходимо з іншого, ми виходимо якраз із того, що ми діємо виключно легітимно. І я сам завжди виступав за дотримання норм міжнародного права. Ще раз хочу підкреслити, ми вважаємо, що якщо ми навіть ухвалимо рішення, якщо я ухвалю рішення про використання Збройних сил, то воно буде легітимним, повністю відповідним і загальним нормам міжнародного права, оскільки у нас є звернення легітимного президента, і відповідним нашим зобов'язанням, у даному випадку співпадаючим із нашими інтересами із захисту тих людей, яких ми вважаємо близько пов'язаними з нами й історично, й у сенсі спільної культури, пов'язаними тісно в економічному плані», - заявив він.

За його словами, захист людей відповідає російським національним інтересам.

«Це гуманітарна місія. Ми не претендуємо на те, щоб когось поневолити, комусь диктувати щось. Але, звичайно, ми не зможемо залишитися осторонь, якщо побачимо, що їх починають переслідувати, знищувати, піддавати знущанням. Дуже б хотілося, щоб до цього не дійшло», - заявив Путін.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня Рада федерації Росії одностайно прийняла пропозицію Президента РФ Володимира Путіна про введення військ в Україну.

З 27 лютого озброєні формування без розпізнавальних знаків почали блокувати й захоплювати військові та державні об'єкти в Криму. Кримська влада визнає, що ці загарбники – російські військові.

2 березня Рада при Президенті РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини (РПЛ) заявила про необхідність повністю виключити використання Збройних сил Росії під час врегулювання внутрішньополітичної кризи в Україні, оскільки рішення Ради федерації про введення військ ухвалене на підставі помилкової інформації. Зокрема підкреслюється, що інформація про напади, безлади і вбивства на території Криму недостовірна і перебільшена. За свідченням члена РПЛ Андрія Юрова, який перебуває у Криму, жертв і поранених серед мирного населення і військовослужбовців, про які йшлося на засіданні Ради федерації, в останні два дні не було.

Також цю інформацію спростовував генконсул Росії у Сімферополі.

3 березня країни "Великої сімки" у спільній заяві засудили вторгнення Росії на територію України і скасували підготовку до саміту "Великої вісімки" у Сочі, запланованого на червень.

"Ми, лідери Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великобританії, США, а також президент ЄС і президент Єврокомісії, спільно засуджуємо очевидне порушення Російською Федерацією суверенітету і територіальної цілісності України", - зазначається у заяві "Великої сімки".