Президент Польщі оцінює втрати Росії через конфлікт з Україною в $70 млрд за один день

Російська Федерація через конфлікт з Україною, спровокований захопленням російськими військовими Криму, несе найбільші втрати серед усіх сторін.

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, таку думку висловив Президент Польщі Броніслав Коморовський в інтерв'ю польським телеканалам.

"В одному можна бути впевненим, що росіяни втрачають на цьому конфлікті найбільше", - сказав він.

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Коморовський звернув увагу на девальвацію російського рубля та обвал на фондовому ринку в понеділок після захоплення Криму.

Він оцінив втрати Росії у 70 млрд доларів за один день.

"У мене складається враження, що Президент (Володимир) Путін зрозумів, що на конфлікті, через можливі взаємні санкції, він втратить більше", - сказав Коморовський.

Як повідомляв УНІАН, ЄС і США заявили, що запровадять санкції проти Росії за агресію проти України.

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У свою чергу Президент Росії Володимир Путін вважає, що такі санкції завдадуть збитків усім сторонам.

«Про наслідки цих санкцій повинні, перш за все, думати ті, хто їх збирається запроваджувати. Я думаю, що в сучасному світі, коли все взаємопов'язано і один від одного залежить так чи інакше, звичайно, можна завдати якихось збитків, але це будуть взаємні збитки», - заявив Путін.