Рада Криму заборонила діяльність «Свободи» та «Правого сектора»

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі кримського парламенту.

«Верховна Рада Криму вирішила заборонити діяльність на території Автономної Республіки Крим політичних партій і громадських організацій профашистського і неонацистського толку, зокрема ВО «Свобода», організації «Правий сектор» і структурних утворень, яві входять до його складу, - ВО «Тризуб» ім. Степана Бандери, Української Національної Асамблеї - Української Народної Самооборони (УНА-УНСО), СНУ «Патріот України», «Карпатська Січ», а також «Братство» Д.Корчинського та інших – як таких, що несуть загрозу для життя і безпеки кримчан», - повідомляє прес-центр.

Читайте такожВерховній Раді Криму висунули ультиматум

Парламент автономії доручив Службі безпеки АРК (вона створена замість ГУ СБУ в Криму – УНІАН) проводити роботу з виявлення і притягання до кримінальної відповідальності винних у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі і закликах до насильства, Міністерству юстиції – не реєструвати кримські республіканські відділення партій і громадських організацій «профашистського і неонацистського толку».

У пояснювальній записці до рішення наголошується, що «в Криму обурені тим беззаконням, яке сьогодні панує у багатьох регіонах України в результаті дій бойовиків озброєних бандформувань за повного потуранні самопроголошених у Києві властей».

Читайте такожВлада Криму намагається "купити" татарську спільноту

У документі також сказано, що слідчий комітет Росії днями заочно висунув звинувачення лідеру «Правого сектору» Дмитру Ярошу за статтями 205 і 280 Кримінального кодексу РФ (публічні заклики до здійснення терористичної і екстремістської діяльності, здійснені із використанням засобів масової інформації).