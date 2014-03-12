Лише ідіот не бачить загрози через події в Україні - Президент Польщі

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це глава польської держави сказав сьогодні в ефірі Радіо Зет.

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"Лише ідіот не вважає, що не існує жодної загрози у світі, в тому числі, близько Польщі. Ми не є ідіотами та вважаємо, що з однієї сторони не варто впадати в істерику (...) але з другої сторони бачимо тенденції (за східним кордоном), котрі нас непокоять", - сказав він.

Коморовський заявив, що Польща може себе почувати безпечною завдяки тому, що входить в Європейський союз та НАТО, а також має модернізовану армію.

Глава польської держави зазначив, що Польща не мала такого сильного відчуття безпеки щонайменше за останні 300 років.

Водночас він сказав, що влада не може спокійно спостерігати за тим, що відбувається в Україні та повинна активно реагувати.

Коморовський також процитував латинський вираз: Si vis pacem, para bellum, котрий означає, що "якщо хочеш миру, то готуйся до війни".