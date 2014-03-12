Країни G7 і Єврокомісія звернулися до РФ із заявою

Країни «Великої сімки», Європейська Рада і Європейська Комісія закликають Росію припинити підтримку референдуму в Криму.

Про це йдеться в спільній заяві країн «Великої сімки», розповсюдженій сьогодні 12 березня.

«Ми, лідери Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії, Сполучених Штатів Америки, президент Європейської Ради і президент Європейської Комісії, закликаємо Російську Федерацію припинити всі намагання змінити статус Крим всупереч українському законодавству та з порушенням міжнародного права. Ми закликаємо Російську Федерацію негайно припинити дії, що підтримують референдум на території Криму щодо його статусу, тому що це є прямим порушенням Конституції України», - йдеться в заяві.

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Країни «Великої сімки» наголошують, що будь-який подібний референдум не матиме жодної юридичної сили. Враховуючи відсутність належної підготовки і залякування присутністю російських військ, це був би глибоко недосконалий процес, який не буде чинним. «З усіх цих причин ми не визнаємо його результат», - зазначається в заяві.

Автори документу наголошують, що російська анексія Криму буде явним порушенням Статуту Організації Об'єднаних Націй, зобов'язання Росії в рамках Гельсінського Заключного акта; зобов'язань перед Україною в рамках її Договору про дружбу, співробітництво і партнерство від 1997 року; Угоди про базування ЧФ Росії в Україні 1997 року, а також зобов'язань за Будапештським меморандумом 1994 року.

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На додаток до цього Росія посягає на єдність, суверенітет і територіальну цілісність України, йдеться в заяві, автори якої наголошують, що «анексія Криму може мати серйозні наслідки для правового порядку».

«Якщо Російська Федерація піде на такий крок, ми будемо приймати подальші дії, індивідуально і колективно», - наголошують у заяві країни «Великої сімки», Європейська Рада і Європейська Комісія.

«Ми, лідери G-7, закликаємо Росію приєднатися до нас у спільній роботі в дипломатичних процесах по виходу з нинішньої кризи і підтримати прогрес для суверенної незалежної і єдиної України. Ми також нагадуємо Російській Федерації наше рішення про призупинення участі у будь-якій діяльності, пов'язаній з підготовкою зустрічі G-8 у Сочі, поки Росія не змінить курс своїх дій і доки середовища не стане таким, у якому G-8 матиме теми для обговорення», - йдеться в заяві.

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Як повідомляв УНІАН, 1 березня Рада федерації Росії одностайно прийняла пропозицію Президента РФ Володимира Путіна про введення військ в Україну.

При цьому в Криму з 27 лютого російські військовослужбовці блокують роботу військових частин, прикордонних постів, чинять моральний і фізичний тиск на прикордонників і військовослужбовців.

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За даними МЗС України, станом на 10 березня в Криму перебувають 18 тис. 780 російських військовослужбовців.

Як сказав директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс, у цілому з початку загострення ситуації в АРК російськими військовослужбовцями заблоковано й виведено з ладу 40 із 56 об'єктів Державної прикордонної служби, захоплено 20 об'єктів і заблоковано 46 об'єктів державної інфраструктури. Зокрема, захоплено 4 військових частини й заблоковано 37.

Парламент Криму 6 березня ухвалив рішення про приєднання автономії до Росії та виніс на референдум 16 березня два альтернативних питання: Ви за возз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта Російської Федерації? Ви за відновлення дії Конституції Республіки Крим 1992 року і за статус Криму як частини України?

У ЦВК заявляють, що юридичної бази для проведення референдуму в Криму немає. ЦВК доручила Службі розпорядника Державного реєстру виборців тимчасово заблокувати доступ до бази даних Державного реєстру виборців органам Державного реєстру виборців, утвореним у Криму та Севастополі.