Україна планує повернути у свою власність частину закордонного майна колишнього СРСР – Мін’юст

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр юстиції Павло Петренко.

“На сьогоднішній день Україною не підписаний так званий нульовий варіант, за яким Росія мала б всі юридичні підстави володіти цією власністю. З урахуванням тих дій, які зараз вчиняє Росія, ми будемо ставити питання про повернення того майна, що знаходиться на території інших країн і яке належить Україні, і про компенсацію всіх збитків, які будуть спричинені діями псевдокримської влади по пособництву російським військовим”, - сказав Петренко.

Він також додав, що Україна має намір в міжнародних судових інстанціях поставити питання щодо компенсації Україні.

“Ми зараз відпрацьовуємо відповідні заяви до Міжнародного суду при ООН стосовно того, що Російська Федерація посягнула на нашу територіальну цілісність. Також будуть подані заяви щодо наших претензій на майно колишнього СРСР, яке належить Україні, як колишній республіці СРСР і засновнику цієї країни.

Мова йде про нерухоме майно за кордоном, де розміщено дипломатичні установи, про валютні цінності, які Російська Федерація отримала як нібито правонаступник Радянського Союзу. Мова йде про вклади колишнього державного ощадного банку, які Росія станом на 1 січня 1992 року не повернула на баланс “Ощадбанку” Української РСР. Це близько 80 мільярдів доларів, без врахування індексації. Також мова йтиме про повітряні і морські судна, які на той час були власністю Радянського Союзу і низку інших об'єктів”, - сказав міністр.

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Як повідомляв УНІАН, 16 березня на засіданні Кабінету міністрів прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив Міністерству закордонних справ невідкладно підготувати правову позицію із захисту національних інтересів України при розподілі коштів і майна колишнього СРСР.

"Фактично не завершено розподіл майна Радянського Союзу, і Україна має легітимні й законні претензії до Росії на те майно, яке Росія незаконно залишила за собою", – підкреслив глава уряду.