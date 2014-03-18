60 осіб українського батальйону в Бахчисараї порушили присягу Україні - журналіст

"За оперативними даними групи "Інформаційний Опір", український батальйон у Бахчисараї фактично повністю перейшов під контроль бандформування Аксьонова (т.зв."самооборона"). Колабораціоністи діють під прикриттям російських військових. Офіцери батальйону контролюють тільки штаб частини. «Самооборона» просить їх зрадити присягу народу України", - повідомляє Дмитро Тимчук в Facebook.

За попередньою інформацією "Інформаційного Опору", близько 60 осіб батальйону «переприсягнули на вірність Росії».

"Однак росіяни дали зрозуміти, що вітають службу в «армії Криму» лише українських офіцерів. Зрадники-контрактники для них - не особливо цінний "матеріал", - пише Тимчук.