У Севастополі «самооборона» Криму увірвалася на територію Військово-медичного центру

"Представниками загонів «Народної самооборони» (принаймні, вони так себе позиціонують) сьогодні здійснений безпардонне прникнення на територію Військово-медичного центру Кримського регіону, де на лікуванні перебувають 273 хворих, в тому числі 61 ветеран Збройних Сил і військовий пенсіонер. Своїм «рейдом» члени загону «Народної самооборони» поставили під загрозу життя 6 хворих, що знаходяться в реанімаційному відділенні, тим більше, що 4 з хворих - люди пенсійного віку", - повідомляє ВМС у Facebook.Читайте такожМіноборони: у Сімферополі «самооборона» захопила військовий госпіталь

Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України наголошує, що завдання цього військово-медичного закладу полягає в лікування людей, незалежно від національної приналежності.

Як раніше повідомлялося, кілька днів тому було скоєно зухвалий напад невідомими озброєними людьми на військовий госпіталь в Сімферополі. І тільки шляхом переговорів вдалося нормалізувати функціонування цього військово-медичного закладу.