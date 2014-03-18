Україна посилила режим на кордоні з Кримом - Ярема

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший віце-прем'єр України Віталій Ярема на брифінгу.

"Прикордонні пункти, які встановлені сьогодні на кордоні Криму, Кримської автономії та Херсонської області, вони існують, і ми там будемо посилювати прикордонний режим не для того, щоб здійснювати прикордонні функції щодо громадян України, а для того, щоб на територію України не потрапляли сепаратисти, не потрапляли ті люди, які ведуть підривну діяльність щодо Української держави", - зазначив він.

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Перший віце-прем'єр також додав, що набір бійців у Національну гвардію продовжується, і вони пройдуть відповідну підготовку найближчим часом.