Україна посилила режим на кордоні з Кримом - Ярема
Україна посилила прикордонний режим на кордонах Криму і в Херсонській області, щоб не допустити в країну сепаратистів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший віце-прем'єр України Віталій Ярема на брифінгу.
"Прикордонні пункти, які встановлені сьогодні на кордоні Криму, Кримської автономії та Херсонської області, вони існують, і ми там будемо посилювати прикордонний режим не для того, щоб здійснювати прикордонні функції щодо громадян України, а для того, щоб на територію України не потрапляли сепаратисти, не потрапляли ті люди, які ведуть підривну діяльність щодо Української держави", - зазначив він.
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Перший віце-прем'єр також додав, що набір бійців у Національну гвардію продовжується, і вони пройдуть відповідну підготовку найближчим часом.