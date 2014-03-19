Одним Кримом Путін не задовольниться - аналітик

Таку думку він висловив на прес-конференції у Києві.

За словами Сушка, Путін хоче “покарати” Молдову, так само, як і Україну, за прагнення підписати Угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Тому він не виключає, що Росія невдовзі визнає Придністров'я частиною РФ.

“Далі... Дивимось на карту: Придністров'я - це ексклав, затиснутий між двома країнами, які інтегруються у ЄС. І, використовуючи інтереси тих, хто там проживає, (ці люди) будуть використані маніпулятивно для того, щоб пробити до них “данцигський коридор”. Власне, йдеться про відрізання України від моря, відторгнення південного сходу. Питання лінії проходження кордону може вар’юватися, але суть буде в тому, щоб суттєво зменшити територію України”, - сказав Сушко.

На думку експерта, цей план не обов'язково буде реалізовуватися в цьому році. “Але все може бути... Саме це є завданням: створення території Росії до Дністра”, - наголосив він.

За словами Сушка, все залежатиме від того, як світ буде готовий опиратися такому сценарію, Україна у тому числі. “Не обов'язково, що саме так і буде, але намагання будуть...”, - сказав експерт.

“А що стосується інших регіонів, кажуть, що і Балтія, потенційно, в небезпеці, інші країни. Ось Фінляндія вже розглядає питання, чи не приєднатися їй до НАТО. В цьому випадку, я думаю, не треба переоцінювати силу Росії. Вона вв'язується, хоч це авантюрно і навіть злочинно з точки зору права, але вона вв'язується лише туди, де вона може перемогти”, - вважає він.

Тому Сушко вважає певним перебільшенням розмови про можливе вторгнення Росії на територію Центральної Європи.

Говорячи про санкції проти РФ, Сушко звернув увагу, що зараз запроваджено лише перші санкції. На його переконання, що завтра-післязавтра, під час зустрічей керівництва Євросоюзу та США, будуть обговорюватися питання про подальші кроки.

“Водночас ми не повинні мати ілюзії, що санкції самі по собі будуть такими, що можуть вирішити всі наші проблеми. Очевидно, що російське керівництво прораховувало всі варіанти санкцій і можливих інших дій, з якими вони можуть зіштовхнутися у відносинах з демократичним світом, і прорахувавши, вони для себе вирішили, що або ті санкції, які можуть бути запроваджені, будуть для них не критичними, або, якщо обговорюються якісь критичні санкції, вони не будуть запроваджені. На це і йде розрахунок”, - вважає експерт.

За словами Сушка, у Москві впевнені, що Євросоюз не перейде до санкцій так званого “третього кошику”, тобто, власне, до економічних санкцій - обмеження торгівлі, закриття спільних комерційних проектів тощо.