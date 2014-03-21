Тимошенко створює оперативний штаб для реагування на російську окупацію

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Батьківщина”, на нараді були присутні такі визнані спеціалісти оборонно-військового блоку, як: Олександр Галака (начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (2003-2008), Володимир Довбня (перший заступник начальника штабу внутрішніх військ МВС (2006), Ігор Кабаненко (перший заступник начальника Генштабу ЗСУ (2012-2013), Анатолій Лопата (начальник Генерального штабу ЗСУ – перший заступник міністра оборони України), Григорій Марченко (директор Департаменту управління рятувальними силами МНС України (2012), Євген Марчук (міністр оборони України (2003-2004)), Микола Мельник (науковий консультант Центру Разумкова (2012-2014), суддя Конституційного суду України (2014), Микола Петрук (головнокомандувач Сухопутних військ ЗСУ (2004-2006)), Степан Руснак (командувач Повітряних сил ЗСУ (2007-2009), Валерій Садовський (ТВП заступника начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України (2014), Іван Свида (начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил України (2009-2010), Олександр Скибінецький (народний депутат України V-VI скликань від БЮТ, перший заступник голови СБУ (1995-1998), Олександр Скіпальський (начальник Головного управління розвідки Міноборони (1992-1997), Умеров Рустем (представник Меджлісу кримськотатарського народу), Мустафа Джемілєв (народний депутат України, представник Меджлісу кримськотатарського народу), Григорій Немиря (народний депутат України), Борис Тарасюк (народний депутат України).

Читайте такожКримські сепаратисти почали писати свою конституцію

За словами Тимошенко, що ситуація, яка склалася, "змушує шукати екстраординарні рішення для реагування на військову агресію Росії на новому рівні".

Вона зазначила, що анексія Криму готувалася Росією давно, плани були більш масштабними, і не виключає, що російський президент Володимир Путін продовжуватиме їх реалізацію.

"Що стосуються світу, то ми будемо наполягати, щоб військова допомога в будь-якому контексті прийшла. Ми будемо наполягати, щоб вони збільшували санкції. Але всі реалісти: ми залишилися сам-на-сам у дуже важкій ситуації", - підкреслила Тимошенко і запропонувала учасникам наради об‘єднатися для розробки Плану дій щодо реагування на військову агресію Росії, анексію Криму та недопущення подальшої ескалації.

Читайте такожСьогодні Росія опинилася у фактичній ізоляції - МЗС України

"Я впевнена, що ви ситуацію в нашій армії знаєте бездоганно, розумієте, що і як відбувається. Ситуація важка. Тому, враховуючи ваш досвід, хочеться поговорити та почути ваші поради щодо цієї ситуації", - зазначила вона.

За результатами наради напрацьований пакет з кількох десятків пропозицій, який терміново буде направлено керівництву України, поінформували в прес-службі.