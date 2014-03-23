Джемілєв запевняє, що масового відтоку людей з території Криму не спостерігається.

Про це заявив колишній голова Меджлісу Мустафа Джемілєв в ефірі телеканалу Інтер, повідомляє Українська правда.

Він повідомив, що тісно співпрацює з Міжнародною організацією міграції, яка може надати точні дані по мігрантам.

«Так, за неділю, 23 березня, територію Криму не покинула жодна людина у якості мігранта. Щодо періоду, починаючи з 9 березня, то за ці 2 тижні з Автономії виїхало близько тисячі осіб», - зазначив Джемілєв.

За його словами, більшість з них – татари - жінки та діти.

«Чоловіки вважають за краще залишатися», - цитує Джемілєва Українська правда.