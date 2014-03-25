Колишній президент США заявив, що анексія Криму була "неминучою"
11:14, 25 березня 2014Політика
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Колишній президент США Джиммі Картер заявив, що анексія Криму була "неминучою", тому що Росія вважає, що це частина їхньої країни і так як багато кримчан вважають себе росіянами.
Путіну не повинно бути дозволено йти далі / REUTERS
У той же час він підкреслив, що Путіну не повинно бути дозволено йти далі.
Читайте такожЗа заклики повернути Крим Україні у Росії будуть кидати у в'язницю на п'ять роківПід час своєї участі в "Late Show with David Letterman" в понеділок увечері, він розповів, що коли тодішній радянський лідер Леонід Брежнєв вторгся до Афганістану в 1979 році був відкликаний посол США, введене ембарго і країна відмовилася від участі в Олімпіаді, повідомляє News.Yahoo.
Потім Картер сказав: "Ми почали озброювати борців за свободу в Афганістані". "І ми були успішні в своїх діях", - зазначив Джиммі Картер.
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