Під Раду прийшов "Правий сектор" та активісти з плакатами проти насильства (онлайн-трансляція)

Біля будівлі Верховної Ради України зібралося кількасот мітингувальників. Як передає кореспондент Радіо Свобода, на мітингу присутні представники «Правого сектора», а також активісти з плакатами в руках: «Правий сектор», купи собі мізки», «Робиш насильство – допомагаєш Путіну!» тощо.

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Ситуація довкола будівлі спокійна. Охорону території довкола здійснює самооборона Майдану.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 27 березня, близько тисячі людей, здебільшого представників «Правого сектора», вимагали відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова за фактом загибелі одного з лідерів руху Олександра Музичка. Штурму не було. Повернутися під Раду пообіцяли в п'ятницю вранці.