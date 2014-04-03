Фірташ заявив, що опинився в епіцентрі протистояння Росії і США

"Все це, в тому числі запит США про екстрадицію, очевидно, політично мотивовано. Я поважаю австрійську систему правосуддя і буду захищатися всіма законними способами і доведу свою невинність", - йдеться в заяві Фірташа, оприлюдненій на його сайті.

"Україна стала полем протистояння найбільших геополітичних центрів впливу сучасного світу: США і Росії. Я опинився в епіцентрі цього протистояння", - повідомив Фірташ.

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Він також заявив, що як громадянин України з великою надією чекає президентських виборів і сподівається побудувати разом із співвітчизниками стабільну і процвітаючу державу.

"Я не дозволю, щоб моя репутація була зіпсована ворогами, які керуються політичними мотивами, що не мають нічого спільного з інтересами України і її громадян", - заявив Фірташ.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня влада США пред'явила Дмитру Фірташу звинувачення в дачі хабара індійським чиновникам для отримання дозволів на розробку родовищ титану в Індії.