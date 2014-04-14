Юристи виступили проти силового вирішення кризи у східних областях

Про це йдеться в заяві Союзу юристів України "Про необхідність припинення подальшої ескалації протистояння і налагодження мирного діалогу в Україні".

Союз юристів України закликає органи влади, політичних і громадських діячів, учасників акцій утриматись від будь яких насильницьких дій.

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"В українському суспільстві і світі зростає тривога у зв’язку з ескалацією суспільного протистоянням у південно - східних регіонах України. До цього часу не розпочато дієвого відкритого діалогу влади з учасниками і організаторами протестних акцій , що лише радикалізує їхні дії, загрожуючи переростанням протестів у відкрите збройне протистояння. На жаль, в нашій країні знову гинуть люди", - йдеться у заяві.

"Так само, як і за часів активної фази Євромайдану у місті Києві, ми знову закликаємо вирішувати усі проблемні питання виключно у правовому полі і тільки мирним шляхом. Треба негайно розпочинати відкритий діалог, відсторонивши від участі у ньому екстремістів, дії яких провокують розпалювання братовбивчої війни на Українській землі", - підкреслюють юристи.

На їхню думку, публічно висловлена позиція В.о Президента України О.Турчинова щодо можливості проведення референдуму одночасно з президентськими виборами в Україні може стати основою для такого діалогу.

"Якнайшвидше треба знайти спільну позицію політичних сил і громадян України, як єдиного джерела влади, щодо Конституційної реформи. До всіх учасників суспільного протистояння мають бути дзеркально застосовані ті законодавчі акти, які гарантували амністію євромайданівцям", - підкреслюється в заяві.

Як повідомлялося, 17 квітня у Женеві має відбутися зустріч представників Росії, США, України і Євросоюзу, хоча остаточний формат цієї зустрічі досі не затверджено.

13 квітня Лавров у телефонній розмові з держсекретарем США Джоном Керрі заявив, що чотиристороння зустріч з врегулювання української кризи буде зірвана, якщо стосовно жителів південного сходу України буде застосовано силу.

У свою чергу Керрі попередив керівника МЗС Росії, що на РФ чекають нові санкції, якщо вона не зробить кроки з деескалації ситуації на сході України.

Довідка УНІАН. Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення розпочати на сході країни, де сепаратисти захопили низку держустанов, антитерористичну операцію із залученням Збройних сил України.