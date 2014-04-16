Глава МЗС РФ: Ми будемо домагатися заспокоєння ситуації в Україні

Зустріч по Україні в Женеві залишається на порядку денному, але будь-яке застосування сили проти протестувальників має бути припинено. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров після переговорів із в'єтнамським колегою Фам Бінь Мінем, повідомляє ИТАР-ТАСС.

"Ця зустріч поки залишається на порядку денному, - сказав Лавров. - Дуже сподіваємося, що зусилля, що вживаються зараз, в тому числі російським керівництвом, матимуть ефект, і будь-яке застосування сили відносно до протестуючих буде припинено".

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За його словами, Росія буде домагатися, щоб київські керівники шанобливо поставилися до вимог жителів південного сходу України, а не застосовували армію.

"Президент Путін в останні дні провів ґрунтовні телефонні розмови з низкою зарубіжних керівників, включаючи президента США, канцлера ФРН, і конкретно пояснював неприйнятність спроб тих, хто захопив антиконституційним шляхом владу в Києві, застосовувати силу проти протестувальників, щодо подібних методів керівництва своєю державою, - сказав він. - Ми будемо домагатися заспокоєння ситуації, будемо домагатися, щоб київські керівники шанобливо поставилися до думки і вимог жителів південного сходу, громадян України, які живуть на південному сході, негайно вступили в переговорний процес, щоб розрядити обстановку, а не намагатися нагнітати її за рахунок використання силових відомств і тим більш армії, що прямо заборонено українським законодавством".

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"Домовлятися мають самі українці, - вважає Лавров, - тому що витоки кризи - в глибокій кризі державності України, і, не почавши діалогу з рівноправною участю усіх політичних сил і усіх регіонів, з цієї кризи не вибратися".

Всі ті, хто є щирим другом України і українського народу зобов'язані змусити нинішню владу перейти від слів до справи і почати справжній всеосяжний конституційний процес - процес конституційної реформи, який дозволить всім регіонам країни забезпечити свої права в українській державі, підкреслив міністр.