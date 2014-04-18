Україна вживає першочергові кроки на виконання женевських домовленостей - МЗС

Про це повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

Як підкреслили у МЗС, на виконання домовленостей урядом України «призупинено активну фазу проведення антитерористичної операції, головним завданням якої залишається забезпечення периметру безпеки від озброєних сепаратистів та недопущення жертв серед цивільного населення».

Також повідомляється, що Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні 17 квітня 2014 року ухвалив розпорядження ”Про організацію проведення обговорення положень змін до Конституції України щодо децентралізації державної влади”. У цьому документі міністрам, керівникам інших центральних органів виконавчої влади, обласним, Київській міській державним адміністраціям доручено організувати та забезпечити до 1 жовтня 2014 року обговорення відповідних змін до Конституції з залученням органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, громадськості, наукових і ділових кіл.

Як нагадує МЗС, це раніше (1.04.2014) Кабінет міністрів України затвердив Концепцію реформування місцевого самоврядування і територіальної організації влади в Україні, основною ідеєю якої є децентралізація влади в країні, суттєве розширення повноважень територіальних громад, зміна системи управління на обласному та районному рівнях.

У МЗС підкреслили, що уряд України підготував проект закону про амністію учасників масових заворушень у східних областях, що поширюватиметься на тих протестувальників, які здадуть зброю та звільнять захоплені адміністративні будівлі, окрім підозрюваних у вчиненні тяжких злочинів. Парламентська коаліція запропонувала усім політичним силам, представленим у Верховній Раді України, підписати Меморандум порозуміння щодо шляхів врегулювання ситуації на Сході України. Пропозиції, викладені в документі, виголошені в.о. президента України Олександром Турчиновим та прем’єр-міністром України Арсенієм Яценюком.

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Також зазначається, що в.о. міністра закордонних справ України Андрій Дещиця відразу після повернення з Женеви 18 квітня 2014 року провів зустріч з в.о. керівника спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Марком Етерінгтоном та делегацією головуючої в ОБСЄ Швейцарії для обговорення питання залучення ОБСЄ до деескалації ситуації на Сході України відповідно до женевських домовленостей.

МВС та СБУ продовжують реалізацію започаткованої активної кампанії з вилучення нелегальної зброї у населення.

Українська сторона демонструє свою налаштованість на конструктивну взаємодію з правозахисними структурами міжнародних організацій:

На запрошення уряду України з 15 березня в нашій країні діє Моніторингова місія ООН з прав людини, яка 15 квітня оприлюднила свою першу доповідь.

У період 7 – 14 квітня ц.р. на запрошення Уряду Україну з офіційним візитом відвідала Спеціальний доповідач ООН з питань меншин Ріта Іжак.

У березні-квітні на запрошення уряду в Україні працювала Місія з оцінки ситуації з правами людини БДІПЛ та ВКНМ ОБСЄ. За згодою уряду у березні-квітні в Україні реалізовувався проект ОБСЄ «Національний діалог».

«Україна закликає сторони женевських домовленостей докласти максимальних зусиль для деескалації ситуації на Сході України, де сьогодні існує високий рівень загрози життю і безпеці громадян», - наголосили в МЗС.