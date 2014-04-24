Гриценко: Ситуація в Україні – це питання безпеки всього світу

Про це, перебуваючи в Рівному, заявив кандидат у президенти України, лідер політичної партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко.

«У світі понад 20 держав, які мають бажання, потенціал, розробки для застосування зброї масового знищення – ядерної, хімічної, біологічної, - сказав він. - Рада Безпеки ООН в особі п’яти країн, які володіють ядерною зброєю, виступала своєрідним гарантом стосовно України».

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Гриценко нагадав, що гарантами були три країни-члени Ради Безпеки ООН – Росія, Британія, США. «Росія пішла на нас агресором. Британія і США не виконали своїх зобов’язань», - підкреслив він.

«Після цього відкрився перший напрямок дестабілізації для всієї планети: понад 20 держав будуть реалізовувати свої програми – нарощування компонентів зброї масового знищення і ніхто для них не знайде жодного переконливого аргументу, щоб вони цього не робили – ні для Ізраїлю, ні для Палестини, Сирії, Ірану, Північної Кореї тощо», - зауважив політик, наголосивши, що всі вони будуть тепер показувати на Україну, у якої забрали ядерний потенціал, але не гарантували безпеку. «Це фактор дестабілізації на десятиліття вперед», - сказав він.

Другим фактором дестабілізації Гриценко назвав «проведення псевдореферендуму під автоматами й гранатометами, з відключеними українськими каналами, фіктивними списками виборців». «Ми все це бачили в Криму. Цей референдум був відразу визнаний Путіним - у нас забрали територію і 2,5 мільйони людей».

За словами лідера «Громадянської позиції», у світі таких гарячих точок, які хочуть теж шляхом референдуму кудись приєднатися, чи від когось від’єднатися, понад 100.

«Обама, Кемерон, Меркель мають усвідомити свою відповідальність за стабільність планети на десятиріччя вперед. Зараз момент вибору, усвідомлення що Путін - це фашизм, несприйняття таких референдумів, недопущення дестабілізації через зброю масового знищення. Ось чому відповідальність за ситуацію в Україні набагато більша з точки зору безпеки на всій планеті», - підсумував Анатолій Гриценко.