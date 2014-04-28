NYT: США залучають більш жорсткі заходи проти Росії, ніж європейські союзники

Про це пише Пітер Бейкер у статті під назвою «США робить більш жорсткі заходи проти Росії, ніж європейські союзники» в газетіThe New York Times.

Він повідомляє про те, що Президент Барак Обама і Рада безпеки США, які планують прийняти більш суворі заходи в боротьбі з інтервенцією Росії в Україну, не можуть прийти до згоди з приводу того, наскільки сильним має бути тиск на країни ЄС, щоб домогтися їх підтримки у введенні більш жорстких економічних санкцій.

Читайте такожОбама обіцяє сьогодні оголосити про нові санкції проти РФ

Барак Обама вважає, що потрібно координувати дії США і ЄС і виступати єдиним фронтом проти Росії, навіть ціною більш жорстких санкцій та більш швидкого реагування на провокації Кремля. Тим не менш, деякі американські чиновники стверджують, що Сполучені Штати повинні діяти самостійно в разі потреби, вважаючи, що європейці погодяться з їх рішенням.

Це питання виникло після того, як лідери США і країн Євросоюзу спробували скоординувати свої дії для введення нових санкцій проти Росії після невдачі Женевських угод, які не змогли знизити напругу в східній Україні. У четвер секретар Держдепартаменту США Джон Керрі виступив з жорсткою критикою дій Кремля, який відмовився виконувати договір. Але обіцяних санкцій у п'ятницю не було, так як Вашингтону довелося чекати на рішення ЄС, лідери якого відклали обговорення питання про санкції до понеділка.

Обговорення з приводу введення додаткових санкцій відновили на Заході після того, як проросійські повстанці проігнорували заклик міжнародного співтовариства відступити. Сепаратисти показали на камеру вісьмох затриманих військових спостерігачів ОБСЄ. Також повстанці захопили регіональний урядовий телеканал, по якому збираються транслювати російські новини.

Захоплення європейських спостерігачів показує, наскільки складне завдання стоїть перед Брюсселем і Вашингтоном для вирішення конфлікту в Україні. Їх захопили в п'ятницю на одному з блокпостів і в супроводі озброєних повстанців направили в Слов'янськ. Самопроголошений мер міста відмовився обговорювати умови їх звільнення, запропонувавши лише один варіант - обміняти на ув'язнених активістів. Разом з тим, одного полоненого пізніше все-таки звільнили за станом здоров'я.

Санкції, які повинні бути оголошені в понеділок, торкнуться найближчого оточення Володимира Путіна і деяких компаній. Серед тих, проти кого застосують санкції, може виявитися Ігор Сєчін, президент компанії «Роснефть», і Олексій Міллер, голова компанії «Газпром», вважають американські чиновники.

Будуть вжиті також заходи, щоб заблокувати експорт високих технологій в оборонну промисловість Росії. Хоча деякі радники Барака Обами пропонують ввести санкції проти цілих секторів економіки, Президент вирішив поки відкласти такі санкції, враховуючи опір з боку країн-членів ЄС, які піддаються набагато більшому економічному ризику.

Міністр фінансів США Джейкоб Лью обговорили заходи разом з іншими чиновниками. За їх словами, хоч і потрібно діяти, але без підтримки країн ЄС більш широкі санкції можуть зашкодити інтересам американського бізнесу, не надавши при цьому належного ефекту на Росію.

Барак Обама намагається не сильно обганяти ЄС в плані введення санкцій, щоб не дати Володимиру Путіну шанс посіяти зерно розбрату між союзниками, засудившими анексію Росією Криму та дестабілізацію ситуації в східній Україні.

«Я вважаю неправильним стверджувати, що найефективнішим способом стримувати Путіна буде введення секторних санкцій США окремо від ЄС », - заявив Барак Обама під час візиту у країни Азії. «Набагато легше буде зупинити Путіна, якщо він побачить, що весь світ об'єднався проти нього». «Припустимо, що ми заборонимо продаж деяких видів зброї для Росії, а європейські постачальники будуть це робити замість нас. В такому випадку це неефективно», - додав Президент США.

Деякі американські чиновники вважають, що в адміністрації президента приділяють дуже велике значення координації дій з ЄС, так як це може привести до повної бездіяльності. На їхню думку, Сполучені Штати повинні прийняти більш жорсткі заходи, припускаючи, що історично Європа завжди чекає лідерської поведінки від Вашингтона і в підсумку підтримає його дії.

«Ввести санкції спільно з ЄС було б чудово, але США слід зайняти позицію лідера і не витрачати більше часу даремно», - заявив Девід Крамер, керівник правозахисної організації Freedom House, висловлюючи думку деяких членів уряду. «Нам це зробити легше, ніж європейцям, а вони нас підтримають, варто нам тільки почати».

Робоча група, до складу якої входить і пан Крамер, відправила Білому дому можливий список тих, кого повинні торкнутися санкції, включаючи російських чиновників, бізнесменів, а також 9 найбільших компаній.

Сенатор від штату Теннессі Боб Коркер, член комітету з міжнародних відносин, зробив схожу заяву. «Удар по чотирьом найбільшим банкам сильно позначиться на всій економіці; удар по Газпрому буде особливо відчутним», - сказав він у неділю на каналі CBS.

Ентоні Блинкена, радника Барака Обами з питань національної безпеки, запрошували в п'ятницю на всі можливі ток-шоу, щоб він дав пояснення з приводу позиції Президента. За його словами, вже введені санкції впливають на економіку Росії. «Це створює ситуацію, в якій пан Путін не може виконати обіцянку про «зростаючу економіку і процвітання», дану народові», - розповів він CNN.

В Адміністрації Президента також дали зрозуміти, що навіть якщо Росія відступить, США не скасують санкцій, поки Крим буде знаходитися під контролем Кремля. «Санкції, введені через дії в Криму, будуть продовжувати діяти до тих пір, поки Крим не буде звільнений», - написав у блозі департаменту Тому Малиновський, асистент держсекретаря з прав людини.

Доля військових спостерігачів ОБСЄ залишається невідомою. Членів місії, які приїхали з Німеччини, Данії, Польщі, Швеції та Чехії, показали репортерам. Лідеру групи, німецької полковнику Акселю Шнайдеру дозволили відповісти на питання, хоча було очевидно, що він перебував під тиском.

Полковник назвав себе та інших членів групи «гостями» під «захистом» В'ячеслава Понамарьова, самопроголошеного мера Слов'янська, і заявив, що вони не піддавалися насильству. «Ми не бранці, ми гості мера», - сказав він.