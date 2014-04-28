МВС: Одна з версій замаху на Кернеса - помста за протидію сепаратистам

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий, коментуючи хід розслідування замаху на Кернеса, повідомили УНІАН в Управлінні зв'язків з громадськістю МВС.

Яровий повідомив, що міліція розглядає кілька версій замаху на Кернеса.

"Одна з основних версій - реакція сепаратистськи налаштованих осіб на останні події, які відбулися в Харкові", - повідомив він.

Також Яровий нагадав, що 27 квітня міліціонери Харкова затримали 13 радикально налаштованих громадян, у яких було вилучено небезпечні предмети: ящик з "коктейлями Молотова", маски, кийки, вибухові пакети та цвяхи. Метою дій затриманих, вважає заступник міністра внутрішніх справ, є дестабілізація ситуації в цьому регіоні.

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"Ми бачимо, що все це проводиться за заздалегідь спланованим сценарієм. Ми знаємо, які події відбуваються у Донецькій області - Артемівськ, Макіївка, Слов'янськ. Я вважаю, що ці сили продовжують свої дії, свої акції для того, щоб дестабілізувати обстановку в Харкові", - додав Яровий.

Він також зазначив, що правоохоронні органи знайшли речові докази, в тому числі - гільзу від зброї, на місці події працюють експерти. Найближчим часом з'являться результати експертиз, і тоді міліція зможе побачити, як складалася ситуація навколо цього злочину.

"На сьогоднішній момент ситуація в Харкові складна, але міліція вживає всіх заходів, щоб обстановка в Харкові була стабільною", - запевнив заступник міністра внутрішніх справ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 12.00 харківський міський голова Геннадій Кернес був поранений невідомим. Кернеса прооперували, стан його важкий.

За даними джерел, у Кернеса стріляли, імовірно, зі снайперської гвинтівки Драгунова.