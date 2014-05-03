Порошенко прибув до Одеси і здав кров для постраждалих у сутичках 2 травня

Після прильоту до Одеси кандидат в Президенти одразу поїхав до першої міської лікарні аби відвідати постраждалих під час сутичок прихильників єдності України.

Порошенко відвідав реанімаційне відділення разом з лідером «УДАРу» Віталієм Кличком та довіреною особою кандидата в Президенти Юрієм Луценком.

Кандидат на пост Президента України Петро Порошенко на Грецькій площі поклав квіти в пам’ять про загиблих 2 травня під час сутичок між прихильниками єдності України та сепаратистами в Одесі .

Після цього він відвідав Будинок профспілок на Куликовому полі, де відбулася пожежа. Там кандидат в Президенти поспілкувався з представниками правоохоронних органів та громадянами.

В ці хвилини, у відділенні трансфузіології Одеського обласного клінічного медичного центру (Лікарня водників), кандидат в Президенти Порошенко здає кров для постраждалих під час сутичок 2 травня.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня в Одесі відбулися сутички між сепаратистами, озброєними вогнепальною зброєю, і проукраїнськими активістами. Загинули кілька активістів. Потім активісти на Куликовому полі знесли табір сепаратистів, які забарикадувалися в Будинку профспілок. У будівлі почалася пожежа, у результаті якої також загинули люди.

За даними міськради, загинули понад 40 осіб, по допомогу до лікарень міста звернулися понад 170 чоловік, 25 – у дуже тяжкому стані.

За інформацією ГУ МВС України в Одеській області, в результаті заворушень загинули 37 чоловік і майже 200 дістали поранення, серед яких 22 міліціонери.

Міліція затримала понад 130 осіб, що брали участь у заворушеннях, відкрито 10 кримінальних справ.