Порошенко прибув до Одеси і здав кров для постраждалих у сутичках 2 травня

13:10, 03 травня 2014
Політика
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Кандидат на пост Президента України Петро Порошенко прибув до Одеси для того щоб з’ясувати на місці обставини трагедії, які відбулися вчора.

Порошенко прибув до Одеси

Після прильоту до Одеси кандидат в Президенти одразу поїхав до першої міської лікарні аби відвідати постраждалих під час сутичок прихильників єдності України.

Порошенко відвідав реанімаційне відділення разом з  лідером «УДАРу» Віталієм Кличком та довіреною особою кандидата в Президенти Юрієм Луценком.

Кандидат на пост Президента України Петро Порошенко на Грецькій площі поклав квіти в пам’ять про загиблих 2 травня під час сутичок між прихильниками єдності України та сепаратистами в Одесі .

Після цього він відвідав Будинок профспілок на Куликовому полі, де відбулася пожежа. Там кандидат в Президенти поспілкувався з представниками правоохоронних органів та громадянами. 

В ці хвилини, у відділенні трансфузіології Одеського обласного клінічного медичного центру (Лікарня водників), кандидат в Президенти Порошенко здає кров для постраждалих під час сутичок 2 травня.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня в Одесі відбулися сутички між сепаратистами, озброєними вогнепальною зброєю, і проукраїнськими активістами. Загинули кілька активістів. Потім активісти на Куликовому полі знесли табір сепаратистів, які забарикадувалися в Будинку профспілок. У будівлі почалася пожежа, у результаті якої також загинули люди.

За даними міськради, загинули понад 40 осіб, по допомогу до лікарень міста звернулися понад 170 чоловік, 25 – у дуже тяжкому стані.

За інформацією ГУ МВС України в Одеській області, в результаті заворушень загинули 37 чоловік і майже 200 дістали поранення, серед яких 22 міліціонери.

Міліція затримала понад 130 осіб, що брали участь у заворушеннях, відкрито 10 кримінальних справ.

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