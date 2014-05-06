Під Слов'янськом в ході АТО 5 травня загинув заступник командира "Альфи"

Як передає кореспондент УНІАН, про це на своїй сторінці в Facebook повідомив екс-мер Сум Геннадій Мінаєв.

"Під Слов'янському загинув Сашко Аніщенко, заступник командира Сумської "Альфи" СБУ. Мій хороший знайомий... З усієї "Альфи" знав його і Сергія Красняка. Вони мене охороняли в квітні 2006 року, коли комусь дуже не сподобалося, що я став мером міста Суми. Саня повинен був стати командиром сумської "Альфи"... На нього вже було подання на призначення...", - написав Мінаєв.

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Як встановлено, витягуючи з-під обстрілу пораненого товариша, Аніщенко загинув від вибуху гранати.

Як повідомляв УНІАН, 5 травня у Слов'янську Донецької області в ході антитерористичної операції, за даними департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації, одна людина загинула, 15 - отримали вогнепальні поранення.

За даними МВС, під час проведення АТО в цей день в Слов'янську 4 представників МВС було вбито і близько 30 отримали поранення.