ЄС вітає заяви Путіна щодо України, але хоче, аби після слів настали дії

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявила Майя Косьянчич, речниця Верховного представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон.

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"Ми взяли до уваги висловлювання президента Путіна щодо українських президентських виборів 25 травня, його заклик щодо перенесення референдуму в східній частині України і його оголошення про відведення російських військ від кордонів України. Це крок, який допоможе деескалації ситуації, і, звичайно, ми будемо уважно стежити за розвитком подій на місцях, щоб переконатися, що за словами ідуть дії", - сказала Косьянчич на брифінгу в Єврокомісії.

Вона наголосила, що ЄС вважає важливим проведення в Україні вільних і справедливих президентських виборів, щоб "український народ сам обрав своє майбутнє і щоб він міг це зробити у стабільній і ненасильницькій атмосфері".

Косьянчич також заявила, що ЄС вважає референдум на сході України незаконним і він не повинен відбутися ані 11 травня, ані пізніше.