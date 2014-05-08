Президент Киргизстану сподівається, що "росіяни не хочуть війни"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на зустрічі за участю президента Вірменії Сержа Саргсяна, президента Таджикистану Емомалі Рахмона, президента Білорусі Олександра Лукашенка і президента Росії Володимира Путіна.

«Чомусь, коли я дивився ці навчання (сьогодні РФ провела масштабні навчання – УНІАН), раптом мені згадалася пісня, вона у нас була популярна за часів Радянського Союзу: «Хотят ли русские войны». Я думаю, що ані росіяни, ані інші народи – ніхто не хоче війни», - сказав Атамбаєв.

За його словами, «часто всі ці "заварухи" починають політики в гонитві незрозуміло за чим – за якимись амбіціями, можливо, своїми».

«Я вважаю, що, в першу чергу, завдання будь-якого відповідального політика має полягати в тому, щоб не допустити війни, не допустити конфронтації не тільки з сусідами, а й у першу чергу усередині власної країни. Не допустити конфронтації, розподілу народу за якимись принципами. І у цьому плані ми в своїй першій заяві бажали цього нашим українським братам - це дуже делікатне питання, етнічне, національне питання, треба ставитися до цього якомога ретельніше і розуміти, яка це відповідальність», - підкреслив Атамбаєв.

Читайте такожНа навчаннях під керівництвом Путіна стався збій в роботі "Буратіно"У свою чергу, Рахмон відзначив, що українська криза, як і обстановка у регіонах Близького Сходу і Північної Африки, і прилеглих до простору ОДКБ регіонах, поза сумнівом, чинить негативний вплив на регіональну і глобальну безпеку.

«Ми глибоко занепокоєні подіями, що відбуваються в цій пострадянській країні. Нам знайомий такий розвиток подій. Таджикистан на початковому етапі становлення своєї державної незалежності, на початку 90-х років, пережив внутрішні політичні протистояння і збройний конфлікт, який привів країну до найважчих соціально-економічних і гуманітарних наслідків. Ці факти недавньої гіркої історії нашого народу – важка громадянська війна Таджикистану, яка забрала понад 157 тисяч життів і завдала збитків приблизно 10 мільярдів доларів, є нагадуванням про крихкість громадянського миру, а також про необхідність сильної політичної волі і додавання великих зусиль для консолідації суспільства, досягнення загальної згоди і спокою в країні», - сказав президент Таджикистану.

На його думку, важливим є сприяння в осмисленні і об'єктивній оцінці процесів, що відбуваються в Україні, недопущенні збройної конфронтації і силового протистояння.

«Ми є прихильниками врегулювання української кризи, що склалася, мирними шляхами – за допомогою діалогу і переговорів», - підкреслив Рахмон.

Як повідомляв УНІАН, після анексії Росією українського Криму, якій передувала військова окупація півострова і нелегітимний референдум про його вихід з України, Росія не залишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні.

У квітні російські озброєні бойовики захопили адміністративні будівлі у низці міст Донецької області, а також в Луганську. Бойовики викрадають, катують і вбивають людей, захоплюють заручників.

Влада в Україні, а також лідери Заходу і США упевнені, що Росія за допомогою провокацій на півдні і сході України намагається зірвати президентські вибори, намічені на 25 травня.

7 травня Путін закликав прихильників федералізації на південному сході України перенести намічений на 11 травня референдум про самовизначення регіонів, щоб створити необхідні умови для діалогу.

Путін також заявив, що Росія відвела війська від кордону з Україною, проте Пентагон і НАТО спростували це.

Проте сьогодні, 8 травня, депутати так званої «Донецької народної республіки» відмовилися переносити референдум про статус регіону 11 травня.