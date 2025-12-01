Невідомо, чи спецпредставник Трампа відвідає Москву один або ж з ним буде зять президента США Джаред Кушнер.

Спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф у понеділок, 1 грудня, відправиться до Москви, повідомив американський чиновник CNN.

Видання зазначає, що поїздка Віткоффа відбудеться на наступний день після того, як він, держсекретар Марко Рубіо та Джаред Кушнер зустрілися з високопоставленою українською делегацією у Флориді.

Очікується, що в Москві спецпосланець президента США зустрінеться особисто з російським диктатором Володимиром Путіним й обговорить питання припинення війни в Україні.

За словами держсекретаря США після зустрічі з українською делегацією, прогрес досягнуто, але попереду ще багато роботи.

Рубіо додав, що американські чиновники "підтримували контакти з російською стороною в різній мірі, але ми також досить добре розуміємо їхню точку зору".

В статті вказується, що невідомо, чи буде зять президента США Джаред Кушнер супроводжувати Віткоффа в Росії. Минулого тижня Трамп припустив, що його зять може також поїхати до Москви.

"Мирний план" США щодо завершення війни в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що спікер Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що Віткофф найближчими днями має прибути до Росії. Оскільки в четвер-п'ятницю російський диктатор має намір відбути з візитом до Індії, ведучий припустив, що спецпосланець Трампа має приїхати в понеділок, вівторок або ж середу. Хоча Пєсков не назвав точну дату зустрічі Віткоффа та Путіна ведучому, але зазначив, що той методом дидукції вгадав правильно.

Також ми писали, що військовий оглядач Мік Раян вважає, що немає жодних причин вважати, що Росія піде на розумні поступки і погодиться закінчити війну. На основі аналізу пресконференції очільника Кремля, Раян зазначив, що заяви Путіна не схожі на думку людини, "яка готова йти на компроміс" заради закінченняя війни. Тому військовий оглядач припустив, що жодна угода з Трампом та його представниками цього не змінить.

