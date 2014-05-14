Махніцький: Знайти і повернути викрадені активи – одне з найважливіших завдань



Він нагадав, що на сьогодні Генеральна прокуратура України та інші правоохоронні органи за такими фактами розслідують низку кримінальних проваджень. Кінцева мета їх розслідування полягає не тільки у притягненні цих осіб до відповідальності, а й у поверненні в Україну цінностей, які були викрадені та виведені за кордон.Як повідомляє прес-служба Генпрокуратури, на цьому наголосив в.о. Генерального прокурора України Олег Махніцький під час оперативної наради із Міністром юстиції України Павлом Петренком, заступниками Генерального прокурора та керівниками самостійних структурних підрозділів Генеральної прокуратури України щодо проблем виявлення і повернення з-за кордону незаконно здобутих колишніми високопосадовцями коштів та інших активів.

«Тому під час розслідування нами всебічно вивчаються дані щодо незаконного заволодіння державним майном, неправомірного набуття права власності на земельні ділянки та їх відчуження, проведення незаконних фінансових операцій, привласнення значних сум державних активів та їх подальшого протиправного виведення за межі України», - пояснив Махніцький.

За його словами, наразі слідчими встановлено низку іноземних компаній, на які через фіктивні підприємства, зареєстровані на території України, були перераховані державні кошти.

«Ми маємо достатньо підстав вважати, що усі зазначені компанії були пов’язані з особами із числа колишнього вищого керівництва держави і саме на їх банківських рахунках акумулювалися викрадені кошти», - додав він.

У свою чергу Міністр юстиції України Павло Петренко повідомив, що в системі Мін’юсту буде створений спеціальний підрозділ, який опікуватиметься поверненням коштів, здобутих злочинним шляхом.

«Мін’юст також займатиметься питанням відшкодування збитків, спричинених незаконною анексією української території Російською Федерацією. Оскільки питання повернення викрадених активів та відшкодування збитків безпосередньо між собою пов’язані. Так, ми можемо говорити про те, що деякі представники попередньої влади не лише мали відношення до тих подій, які відбувалися в Криму, а й здійснюють зараз фінансування сепаратистського руху на Сході України», - наголосив Петренко.

Очільник Генпрокуратури акцентував увагу на тому, що міжнародна спільнота засудила діяльність колишніх високопосадовців України. Стосовно багатьох з них запроваджені адресні санкції Європейським Союзом, Сполученими Штатами Америки, Австрією, Канадою та Швейцарією.

Крім цього, Махніцький повідомив, що наразі Генеральна прокуратура продовжує вживати необхідні організаційні заходи щодо налагодження співпраці з компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями.

«До всіх держав – членів Європейського Союзу, Швейцарії, Канади та Сполучених Штатів Америки надіслано листи з проханням сприяти Україні у розслідуванні зазначених фактів», - зауважив він, додавши, що керівництво Генеральної прокуратури провело майже 20 двох- та трьохсторонніх робочих зустрічей з представниками посольств, правоохоронних органів іноземних держав, міжнародних організацій, на яких визначено подальші спільні заходи щодо виявлення і блокування активів колишніх високопосадовців та пов’язаних з ними осіб.

Разом з тим, керівник відомства визнав, що основний тягар лягає на плечі слідчих і процесуальних керівників, які мають довести факти розкрадання, відстежити рух викрадених коштів, банки, через які вони проходили, організації, за допомогою яких легалізувалися.

Махніцький звернув увагу на те, що проблема повернення в Україну викрадених коштів виходить за рамки кримінальних проваджень.

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«Зараз Адміністрація Президента України ініціює створення при Кабінеті Міністрів України Міжвідомчої комісії по поверненню державі коштів, одержаних та виведених за кордон унаслідок корупції», - зазначив він.

Крім цього, додав в.о. Генерального прокурора, великий обсяг роботи необхідно буде виконати Міністерству юстиції України, на яке покладено здійснення захисту інтересів України у Європейському суді з прав людини, а також під час урегулювання спорів і розгляду в закордонних юрисдикційних органах справ за участі іноземних суб’єктів та України.

«Генеральна прокуратура України надасть колегам з Міністерства юстиції всю необхідну допомогу у підготовці позовів», - резюмував він.

Нагадаємо, в.о. Генерального прокурора України Махніцький взяв участь у Форум з питань повернення активів в Україну, що відбувся наприкінці квітня у Лондоні за ініціативи Урядів Великої Британії та Сполучених Штатів Америки, а також активного сприяння з боку Світового Банку та Організації Об’єднаних Націй.

Особливу важливість мали двосторонні зустрічі, у ході яких обговорено актуальні питання щодо повернення до України незаконно виведених активів, розглянуто стан двостороннього співробітництва і окреслено подальші перспективи співпраці з Генеральними прокурорами США, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Князівства Ліхтенштейн.

Учасники форуму погодилися на координацію спільних зусиль, необхідність зміцнення багатосторонньої взаємодії із повернення викрадених державних коштів, вжиття правоохоронними органами дієвих заходів із порушених питань, покращення нормативно-правової бази.

Як результат співпраці, провідні міжнародні організації, інституції Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу засвідчили свою готовність надати необхідну допомогу.