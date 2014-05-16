ЗМІ: третій ступінь санкцій ЄС і США націлений на російські газ і вугілля

США та їхні європейські союзники пригрозили Росії економічними санкціями, продемонструвавши при цьому, за даними американської сторони, підкреслену згуртованість, повідомляє в четвер, 15 травня, Reuters з посиланням на джерела в американській адміністрації.

Як наголошується далі в повідомленні інформаційного агентства, учасники зустрічі в Лондоні дійшли згоди, що в разі причетності Росії до зриву президентських виборів в Україні 25 травня, проти неї доведеться запроваджувати третій рівень санкцій, які торкнуться в тому числі російської гірничої промисловості та газової галузі, пише DW.DE.

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Сполучені Штати та ЄС закликали Росію відмовитись від усіх дій, які могли б зашкодити мирному перебігові голосування в Україні. У зв'язку з цим Reuters цитує британського міністра закордонних справ Вільяма Хейга, який після лондонської зустрічі підтвердив, що рішення про запровадження економічних санкцій залежатиме від поведінки Москви під час виборів. За його словами, такої думки дотримуються всі учасники зустрічі в Лондоні.