У Макіївці поранили довірену особу Порошенка

Група невідомих вчинила збройний напад на Сергія Нестерова, довірену особу кандидата на пост президента України Петра Порошенка з 56-му виборчому округу (р. Макіївка). Про це йдеться в заяві регіонального штабу кандидата в Президенти України Петра Порошенка з Донецької області, передають "Новости Донбасса".

Як наголошується в повідомленні, нападники, одягнені в темну форму, втрьох напали на активіста.

"Бандити дочекалися, поки Сергій вийде з машини, і погрожуючи зброєю спробували взяти його в полон. Отримавши опір, терористи відкрили вогонь з травматичної зброї. Опинившись на землі, поранений у ліву ногу, Сергій продовжував боротися, захищаючи своє життя, йому вдалося врятуватися", - йдеться в заяві.

Як зазначають у штабі Порошенка, в даний момент Нестєров в безпеці. Але, в результаті кульового поранення у нього пошкоджений гомілкостоп, також є чисельні травми обличчя, поламані ребра і ніс. Разом з тим, як зазначив потерпілий, він "не сподівається на допомогу з боку правоохоронних органів".