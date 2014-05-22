Піскун: потрібно терміново прибрати з силових структур людей, що служили Януковичу

Таку думку в коментарі УНІАН висловив екс-генеральний прокурор України Святослав Піскун.

За його словами, той факт, що до цих пір не озвучено жодного пояснення, свідчить, що «або у правоохоронців є нерозуміння ситуації, яка склалася в країні, або це непрофесійний підхід до вирішення проблем». «Пройшло майже півроку з моменту розгону студентів, але жоден міліціонер не стоїть перед судом. Правоохоронці не пояснюють суспільству навіть причини того, чому ці люди не засуджені. Не бачу причин, чому не вистачає совісті пояснити це країні. Можна вийти і сказати, що «у нас не готові експертизи, або ми не можемо встановити конкретних осіб, або у нас втекли свідки і ми не зможемо відтворити картину того, що відбувається». Треба пояснити людям, чому все це не зроблено», - сказав він.

Крім того, за словами екс-генпрокурора, сьогодні також немає причин для того, щоб не пред'явити звинувачення «начальникам підрозділів силових структур, які дали команду бити студентів і стріляти в революціонерів солдатам і рядовим міліціонерам». «Кожен день відстрочки вироку - зменшення строку покарання, - вважає Піскун. - Сподіваюся, що новий президент швидко розбереться в цій ситуації, проведе кадрові зміни в правоохоронних органах, в тому числі, у Генеральній прокуратурі. Потрібно терміново прибрати з силових структур людей, які прислуговували і служили тому режиму, проти якого повстала Україна».

На думку екс-генпрокурора, робити це було необхідно відразу після втечі екс-президента країни Віктора Януковича. «На жаль, нова влада швидко, протягом 10 днів, з цим не впоралася. Тому майже у всі силові структури призначені на керівні посади людей, які так чи інакше були пов'язані з режимом Януковича», - сказав він.

Святослав Піскун вважає, що це пов'язано з «компромісними призначеннями». «Тобто, призначення відбуваються за квотним принципом, за певні голосування в парламенті віддаються ті чи інші посади. Любо ці люди заходять на свої посади за гроші. Але компромісних фігур у керівництві правоохоронних органів бути не повинно. Повинні бути професіонали, які не заплямували себе співпрацею з режимом Януковича», - сказав екс-генпрокурор.

«В результаті, сьогодні ні один із гвинтиків системи не працює. Сталася розбалансованість правоохоронної системи, що може привести до непередбачуваних наслідків», - резюмував він.