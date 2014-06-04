На інавгурацію Порошенка приїдуть 20 лідерів держав - ЗМІ

Розіслано сотні запрошень на рівні керівництва країн світу, і вже 20 лідерів іноземних держав підтвердили свою участь в інавгурації Петра Порошенка.

Сполучені Штати на інавгурації представлятиме віце-президент Джо Байден, який прибуде разом із делегацією 7 червня. На попередню інавгурацію – Януковича – США надіслали чиновника нижчого рангу. Почесною компанією до України приїдуть лідери країн Європи, передає ТСН.

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Свою присутність на інавгурації вже підтвердили президент Польщі Броніслав Коморовський, президент Литви Даля Грибаускайте, президент Швейцарії Дідьє Буркхальтер, президент Ради Європи Герман ван Ромпей, Генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Заньєр.

"Підтвердження щодо участі в інавгурації іноземних лідерів продовжують надходити. Очікуюється безпрецедентно високий рівень участі іноземних делегацій в інавгураціїї Президента України, який є як демонстарцією як підтримки з їх боку України в цей непростий час так і виявиом особистої поваги до обраного президента", - сказав директор департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ Євген Перебийніс.