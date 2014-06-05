Верховна Рада внесла зміни до закону щодо боротьби з тероризмом

За це рішення проголосували 239 депутатів із 332 зареєстрованих у сесійній залі.

Згідно зі змінами, антитерористичну операцію (АТО) визначили як комплекс скоординованих спеціальних заходів, спрямованих на попередження, запобігання та припинення терористичної діяльності, звільнення заручників, забезпечення безпеки населення, знешкодження терористів, мінімізацію наслідків терористичної діяльності.

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Міністерство оборони, органи військового управління, з'єднання, військові частини збройних сил (ЗС) захищають від терористичних посягань об’єкти і майно ЗС, зброю масового ураження, ракетну і стрілецьку зброю, боєприпаси, вибухові і отруйні речовини, що знаходяться у військових частинах або в спецмісцях; організовують підготовку та застосування сил і засобів сухопутних військ, повітряних сил, військово-морських сил ЗС в разі вчинення терористичного акту у повітряному просторі, у територіальних водах України; беруть участь у АТО на військових об'єктах та в разі виникнення терористичних загроз безпеці держави з-за меж України; в разі залучення до АТО – із застосуванням наявних сил та засобів виконують завдання щодо припинення діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), терористичних організацій, організованих груп і злочинних організацій; затримують осіб, а у випадках, коли їхні дії загрожують життю та здоров’ю заручників, учасників АТО або інших осіб – їх знешкоджують.

Крім того, в змінах перелічується з кого формується Міжвідомча координаційна комісія Антитерористичного центру при СБУ.

Крім того, у змінах зазначається, що в разі складних АТО, за рішенням керівника Антитерористичного центру при СБУ, до операції залучаються особовий склад та спеціалісти окремих підрозділів, військові частини, зброя, бойова техніка, спеціальні і транспортні засоби, засоби зв’язку, інші матеріально-технічні засоби СБУ, МВС, Національної гвардії, ЗС.

Передбачено, що в районі проведення АТО можуть вводитися обмеження прав і свобод громадян. На вимогу керівників АТО підприємства, установи та організації, що знаходяться в районі проведення операції, частково або повністю припиняють роботу.

У ситуаціях, пов'язаних із вчиненням або загрозою теракту, спецпідрозділи та підрозділи особливого призначення суб’єктів, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом, також виконують такі завдання: проникнення на захоплений терористами об’єкт; затримання терористів, а у випадках, коли їхні дії загрожують життю і здоров’ю заручників, учасників операції або інших осіб, - їх знешкодження; випередження дій терористів, що можуть призвести до техногенно-небезпечних наслідків; звільнення заручників; забезпечення зберігання речових доказів, документів, речей, цінностей; роззброєння й охорона осіб, затриманих під час АТО.