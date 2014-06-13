Радник Авакова розповів про транзитний коридор для виходу людей із зони АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив радник міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Зорян Шкіряк.

“Зараз головне завдання - це створити живий транзитний коридор для виходу людей із зони АТО, в основному зі Слов'янська і Краматорська”, - зазначив він.

Як сказав Шкіряк, “зараз планується технічно-економічне обгрунтування усіх заходів, які мають бути виконані. Враховуючи тактику терористів, використання людей у якості живого щита, є небезпека, що терористи блокуватимуть можливість виходу людей через коридор”.

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“Найближчими днями ми поїдемо в зону АТО до Слов'янська, щоб на місці здійснити підготовку. Зараз не можна сказати, де буде цей коридор, але однозначно це буде в напрямку Красного Лимана”, - заявив Шкіряк.

“Ми говоримо про створення транзитного пункту, де одночасно зможуть перебувати до 10 тис. людей. Там будуть людей приймати, ідентифікувати, і розподіляти до подальших місць тимчасового перебування”, - сказав він.

За словами Шкіряка, Державна міграційна служба видаватиме біженцям паспорти, а Міністерство фінансів забезпечуватиме пенсіями і соціальними виплатами.

Шкіряк пояснив, що ідентифікація біженців необхідна для того, щоб не допустити проникнення терористів через кільце АТО.