Le Figaro: Нова ескалація конфлікту між Києвом і Москвою

Про це йдеться в статті П'єра Авріля під назвою «Нова ескалація конфлікту між Києвом і Москвою» в газеті Le Figaro.

Дипломатичні зустрічі в Нормандії перервали на деякий час войовничу риторику, хоча на Донбасі війна так само тривала. Сьогодні знову лунають слова і вчиняються дії, які повертають назад на стежку війни. У неділю ввечері двосторонні переговори з газового питання, з допомогою яких Брюссель намагався відновити довіру, зайшли в глухий кут, Росія погрожувала перекрити газовий кран.

Першою подією, що призвела до відновлення кризи, стала загибель українських військових, які перебували в літаку, збитий повстанцями під Луганськом в ніч з суботи на неділю. Було вбито сорок десантників і дев'ять членів екіпажу Іл-76, в який влучила зенітна ракета, це найбільша втрата, яку довелося пережити української армії за весь час проведення операції. Через 12 годин після того, що сталося, озброєний мітинг у Києві переріс у дипломатичний скандал, в якому жертвою стали російські влади.

«Кремль, руки геть!»

Близько 300 українців зібралися на акцію протесту перед посольством Росії у Києві, скандуючи «Росія - вбивця» і «Кремль, руки геть!». Вони закидали яйцями, камінням і коктейлями Молотова фасад будівлі, перевернули автомобілі дипломатів, розбили кілька вікон і зняли російський прапор. Міліція залишалася осторонь. Але найбільшою образою для Кремля стало висловлювання міністра закордонних справ України Андрія Дещиці, який разом з мітингувальниками заспівав знамениту пісню українських футбольних фанатів про Путіна. Цей інцидент залишив важкий слід у відносинах між Києвом і Москвою, у той час як новий президент Порошенко почав вести крихкий діалог з Володимиром Путіним.

Завдяки кремлівській пропаганді, багато росіяни впевнено заявляли в останні місяці, що в Україні їм погрожували радикальні націоналістичні сили, які, тим не менш, на президентських виборах отримали дуже слабку підтримку виборців.

Напад на посольство перетворив це «пророцтво» на реальність, змусивши західних спонсорів Києва засудити дії протестувальників. Крім того, голова комітету з іноземних справ Ради Федерації Михайло Маргелов вказав на «слабкість української влади» щодо ультрас, використавши один із улюблених аргументів російської дипломатії проти західного сусіда. У неділю вдень українська влада оголосила про відкриття кримінального розслідування за фактом хуліганства, а також про те, що три людини були заарештовані.

На військовому фронті, хоча Москва і відвела свої війська від кордону, тимчасове послаблення напруги поступилося місце недовірі. НАТО опублікувало фотографії танків, які імовірно прибули на територію України з Росії, висловивши підозри про «сприяння Москви в ескалації ситуації в східній Україні». Вашингтон також звинуватив Росію в тому, що та постачає зброю для ополченців через кордон, який став «дірявим».

«Побудувати стіну»

Український бізнесмен Ігор Коломойський, який вже розпочав озброєння загонів добровольців, вірних центральному уряду, в Дніпропетровській області, на цей раз запропонував побудувати на кордоні двох країн стіну, обнесену колючим дротом, довжиною в дві тисячі кілометрів. «Після того, як армія візьме під контроль Донецьк і Луганськ, можна побудувати стіну на зразок тієї, що звів Ізраїль перед Сектором Газа ... це ціна безпеки», - підтвердив знаний в Україні політолог Володимир Фесенко.

До цього Порошенку, який обіцяв вжити заходів у відповідь на обстріл українського літака, доведеться внести кардинальні зміни в проведення АТО на сході країни. Новий президент незабаром призначить нового міністра оборони і голову МЗС. Після своєї інавгурації 7 червня, очліьник української держави пообіцяв за тиждень представити «мирний план». Замість цього на понеділок було призначено засідання Ради національної безпеки для обговорення подальших "рішучих і точних" дій. Цей бойовий дискурс поки мало відбивається на реальних подіях.