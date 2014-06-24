Глава МЗС Німеччини обговорить з Порошенком і Яценюком ситуацію в Україні
11:00, 24 червня 2014Політика
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Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер прибув у Київ для переговорів з президентом і прем'єр-міністром України по плану мирного врегулювання ситуації на сході країни.
фото Reuters
На сьогодні заплановані переговори глави німецького зовнішньополітичного відомства з президентом Петром Порошенком прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком, повідомляє прес-служба посольства Німеччини в Україні, ZN.UA.
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"Франк-Вальтер Штайнмайер проведе переговори щодо актуальної ситуації з президентом України Петром Порошенком, а також з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком", - повідомляє посольство.
Переговори з Петром Порошенком розпочнуться о 12.00, після чого глава МЗС Німеччини поспілкується з пресою біля адміністрації президента.
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