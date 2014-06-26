Томбінський розповів, від чого залежать терміни впровадження безвізового режиму України з ЄС
У питанні впровадження безвізового режиму з ЄС найбільшу роботу має провести саме українська влада
Про це в ефірі Еспресо.TV заявив голова представництва Європейського Союзу в Україні Ян Тадеуш Томбінський.
«У цьому питанні найбільшу роботу має провести українська влада. Ми перейшли від першого до другого етапу візового плану, який полягає у тому, що законодавчі рішення, ухвалені в останній час, будуть впроваджені у життя відповідними інститутами влади й будуть реалізовані відповідні процедури. Цей етап починається зараз, і чим швидше це буде проведено українською стороною, тим швидше можна буде зробити оцінку, чи всі управління діють, чи біометричні паспорти видаються, чи вони доступні, чи є обробка усіх даних осіб», – розповів голова представництва ЄС.
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Він підкреслив, що наразі низка кроків у напрямку впровадження безвізового режиму з ЄС залежить лише від української влади.
«Є кілька елементів, виконання яких лежить цілком в руках української влади, а з європейського боку є воля, аби це зробити якнайшвидше. У Молдові безвізовий режим вже діє, тож чому б і Україні не почати цього робити якнайшвидше?!», – наголосив Томбінський.
Нагадаємо, 23 червня Рада ЄС схвалила перехід України до другої фази введення безвізового режиму.