У зону АТО вирушили 20 інспекторів ДАІ з Києва

Цю групу співробітників очолив їх командир, полковник міліції, Валерій Комишний, повідомили УНІАН в Управлінні ДАІ міста Києва.

«Відбір людей з особового складу дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції здійснювався насамперед за власним бажанням, - зазначає начальник столичної ДАІ Микола Макаренко. - Перед тим як відрядити людей на Схід, їх забезпечили усім необхідним - формою, взуттям, спецзасобами, зброєю, а також харчуванням та предметами першої необхідності. Коло завдань інспекторів доволі широке. Наші хлопці забезпечуватимуть охорону об’єктів, блок-постів, пересування колон та сприятимуть своєчасній доставці вантажів».

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Нагадаємо, наразі в зоні АТО перебуває понад сто працівників Державтоінспекції з Волинської, Житомирської, Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської, Київської, Кіровоградської та Чернівецької областей.