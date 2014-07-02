Сьогодні ВР розгляне низку законопроектів щодо змін до Бюджетного та Митного кодексів (пряма трансляція)

Як передає кореспондент УНІАН, також сьогодні розглядатиметься законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення повноважень нотаріусів та особливостей реєстрації похідних речових прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення.

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Крім того, розглядатиметься проект постанови про присудження у 2014 році Премії ВР за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування.

Також планується розглянути низку законопроектів, які стосуються змін до Бюджетного та Митного кодексів України щодо ввізного мита на книжкову продукцію.

Серед іншого також розглядатиметься законопроект про внесення змін до Закону “Про громадські об'єднання” (щодо забезпечення діяльності всеукраїнських громадських об'єднань).