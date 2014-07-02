Аваков: Якби в нас була така армія, як зараз, три місяці тому, Путін не захопив би Крим
20:30, 02 липня 2014Політика
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Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розповів про боєздатність української армії.
REUTERS
Про це повідомляє сайт МВС.
"Війна - це не акуратно організований бізнес. Це ситуація яку ніхто не чекав. У яку ми увійшли не маючи ніяких нормальних збройних сил, ні тилу, нічого", - зазначає міністр в ексклюзивному коментарі Громадському ТБ.
Читайте такожТурчинов: дії військових на сході є результативними і схід буде повністю очищений від терористів За словами очільника МВС, рівно місяць тому у Нацгвардії було 0 БТРів. А зараз 53. Боєздатних було 120 людей, а зараз спецназу 450 осіб.
"Я стверджую, що якби три місяці тому, у нас була така армія, як зараз, то Крим Путін би не захопив", - запевнив Аваков.
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