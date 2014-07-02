Аваков: Якби в нас була така армія, як зараз, три місяці тому, Путін не захопив би Крим

Про це повідомляє сайт МВС.

"Війна - це не акуратно організований бізнес. Це ситуація яку ніхто не чекав. У яку ми увійшли не маючи ніяких нормальних збройних сил, ні тилу, нічого", - зазначає міністр в ексклюзивному коментарі Громадському ТБ.

Читайте такожТурчинов: дії військових на сході є результативними і схід буде повністю очищений від терористів За словами очільника МВС, рівно місяць тому у Нацгвардії було 0 БТРів. А зараз 53. Боєздатних було 120 людей, а зараз спецназу 450 осіб.

"Я стверджую, що якби три місяці тому, у нас була така армія, як зараз, то Крим Путін би не захопив", - запевнив Аваков.