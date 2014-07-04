У Луганську через бойові дії жителі двох районів залишилися без світла і води

Як повідомила УНІАН прес-служба Луганської міської ради, у зв'язку зі збройними протистояннями в Кам’янобродському і Жовтневому районах міста була пошкоджена електрична підстанція, внаслідок чого більш як 5 тисяч абонентів знеструмлено. Вживаються заходи щодо усунення аварійної ситуації.Читайте такожУ Луганську внаслідок попадання снарядів у житлові будинки загинув мирний житель, 8 - отримали травми

Також у зв'язку зі збройними протистояннями в Кам’янобродському районі через відсутність електроенергії була зупинена насосна станція 4-го підйому. Після подачі електроенергії, водопостачання буде відновлено.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня внаслідок попадання снарядів у житлові будинки загинув один мирний житель, 8 були госпіталізовані.