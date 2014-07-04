У литовський порт Клайпеда прибув міноносець ВМФ США
У литовський порт Клайпеда прибув ескадрений міноносець військово-морського флоту (ВМФ) США USS Oscar Austin.
Сьогодні екіпаж судна зустрінеться в Клайпеді з президентом країни Далею Грібаускайте. Також на корабель прибудуть посол США в Литві Дебора Маккарті, литовський міністр оборони Юозас Олякас і міністр закордонних справ Лінас Лінкявічюс, повідомляє delfi.lt.
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"Прибуття міноносця USS Oscar Austin в Клайпеду демонструє зусилля ВМФ США по зміцненню зв'язків з союзниками по НАТО і регіональними партнерами з метою досягнення спільної мети по забезпеченню миру і стабільності в Балтійському регіоні", - йдеться в повідомленні посольства США в Литві.
USS Oscar Austin прибув з порту Норфолк (штат Вірджинія) для виконання місій по зміцненню регіональної безпеки на морі та підвищення рівня співпраці з партнерами по НАТО.