У литовський порт Клайпеда прибув міноносець ВМФ США

Сьогодні екіпаж судна зустрінеться в Клайпеді з президентом країни Далею Грібаускайте. Також на корабель прибудуть посол США в Литві Дебора Маккарті, литовський міністр оборони Юозас Олякас і міністр закордонних справ Лінас Лінкявічюс, повідомляє delfi.lt.

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"Прибуття міноносця USS Oscar Austin в Клайпеду демонструє зусилля ВМФ США по зміцненню зв'язків з союзниками по НАТО і регіональними партнерами з метою досягнення спільної мети по забезпеченню миру і стабільності в Балтійському регіоні", - йдеться в повідомленні посольства США в Литві.

USS Oscar Austin прибув з порту Норфолк (штат Вірджинія) для виконання місій по зміцненню регіональної безпеки на морі та підвищення рівня співпраці з партнерами по НАТО.