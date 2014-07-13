У Тбілісі поховали Едуарда Шеварднадзе

Він був похований на території Крцаніській резиденції, де жив останні роки. Там же розташована могила його дружини Нанулі. Едуард Шеварднадзе був похований з військовими почестями, повідомляють РІА Новини.

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На похорон колишнього глави Грузії прибули делегації з 28 країн світу. Серед зарубіжних гостей в Тбілісі приїхали колишній держсекретар США Джеймс Бейкер, колишній глава МЗС Німеччини Ганс-Дітріх Геншер, колишній президент Естонії Арнольд Рюйтель. З Росії прибула група з 20-30 осіб, до складу якої входили діячі науки, культури та представники грузинської діаспори.

Помер Едуард Шеварднадзе 7 липня на 86-му році життя.