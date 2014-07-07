Помер екс-президент Грузії Шеварднадзе

Про це повідомляє агентство «Новини-Грузія».

Цю інформацію ЗМІ підтвердили родичі колишнього президента Грузії.

Прес-служба екс-президента не робила коментарів для преси.

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Довідка. Шеварднадзе в січні цього року виповнилося 86 років.

Шеварднадзе був президентом Грузії з 1995 по 2003 роки. До цього він обіймав посади міністра охорони громадського порядку Грузинської РСР (1965-1968), міністра внутрішніх справ Грузинської РСР (1968-1972), першого секретаря ЦК КП Грузії (1972-1985), міністра закордонних справ СРСР (у 1985-1990).