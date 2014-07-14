Союзники України блокують призначення проросійської чиновниці на посаду голови дипломатії ЄС

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на видання Financial Times.

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За інформацією видання, "їх зусилля отримали негласну підтримку й інших країн, які виступають за жорсткі санкції, "після того, як Федеріка Могеріні минулого тижня запросила президента Росії Володимира Путіна на жовтневий саміт ЄС та азійських лідерів у Мілан".

У Євросоюзі розгорається повномасштабна боротьба за те, хто замінить Кетрін Ештон на посту глави зовнішньополітичного відомства. За словами джерел видання, на вихідних кандидатуру Федеріки Могеріні домовились підтримати Італія та Франція.

Але в межах Європарламенту зростає опозиція до такого рішення, зокрема з боку правих сил, які вважають італійського міністра недостатньо кваліфікованою. Один із провідних правоцентриських політиків у Європарламенті навіть запитав: "Ви обираєте кваліфікацію і досвід, чи політичну орієнтацію і стать?"

Якщо стосовно головного диплома ЄС не вдасться досягнути консенсусу, то під питанням можуть опинитись голосування за інші призначення, зокрема Жана-Клода Юнкера на пост президента Єврокомісії.

У той же час, пише видання, "якщо призначення Федеріки Могеріні заблокують, то 2 кандидатури, на цей пост, які розглядаються як прихильники жорсткої лінії щодо Росії - (глави МЗС) Польщі Радослав Сікорський та Швеції Карл Більдт - швидше за все, також будуть відхилені".

У зв'язку із цим, з'являться шанси, що консенсусною кандидатурою стане болгарська дипломат Крісталіна Георгієва, комісар гуманітарної допомоги ЄС і ветеран Світового банку.