Розслідування катастрофи Boeing-777 може зайняти більше року - джерело в ЄК

Про це повідомило УНІАН джерело у Єврокомісії.

«Україна веде розслідування, і країна, яка веде розслідування, зазвичай запрошує долучитися країну, у якій літак був побудований. Це США. І це Україна вирішує, чи запрошувати до розслідування інші країни», - сказав він.

За словами представника Єврокомісії, Україна вже запросила до розслідування Нідерланди, а також «просить про участь Євроконтролю та ІКАО». Експерти Євросоюзу теж братимуть участь, але як спостерігачі.

Читайте такожВинних у катастрофі Boeing-777 повинен судити Міжнародний трибунал у Гаазі - Яценюк Як сказало джерело, «чорні скриньки» також мають бути в української сторони.

Відповідаючи на запитання, чи можна за допомогою «чорних скриньок» встановити, що у літак влучила ракета, співрозмовник агентства сказав, що «в деяких випадках акустичний аналіз може привести до розуміння того, що сталося».

Крім того, за його словами, повне розслідування, як це буває у випадках катастроф такого масштабу, може зайняти більше року, і «це стандартний період часу».