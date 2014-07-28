Бойовики отримали зброю з окупованого Криму через узбережжя Азовського моря

08:38, 28 липня 2014
Політика
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Бойовики отримали зброю з окупованого Криму через узбережжя Азовського моря 

timenews.in.ua

Про це повідомив керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці у соцмережі.Читайте такожСША показали знімки, як Росія веде артилерійський обстріл по Україні

"Зафіксоване перекидання зброї і боєприпасів для терористів з території окупованого Криму через узбережжі Азовського моря", - написав експерт.

Нагадаємо, 22 червня терористи обстрілювали українських силовиків зі своїх позицій у захоплених районах, з території Росії і з Азовського моря. 

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