Бойовики отримали зброю з окупованого Криму через узбережжя Азовського моря 

Про це повідомив керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці у соцмережі.Читайте такожСША показали знімки, як Росія веде артилерійський обстріл по Україні

"Зафіксоване перекидання зброї і боєприпасів для терористів з території окупованого Криму через узбережжі Азовського моря", - написав експерт.

Нагадаємо, 22 червня терористи обстрілювали українських силовиків зі своїх позицій у захоплених районах, з території Росії і з Азовського моря.