Велика Британія вимагає надати слідчим доступ до місця катастрофи "Боїнга"

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ Великої Британії Філіп Хеммонд заявив сьогодні на прес-конференції у Варшаві після переговорів з міністрами закордонних справ та оборони Польщі.

"Ми вимагаємо надати доступ до місця падіння літака для того, щоб можна було провести повне, прозоре, міжнародне розслідування", - сказав міністр, зауваживши, що існують "сильні докази" того, що літак був збитий з контрольованої терористами території.

Він наголосив, що Велика Британія докладе всіх зусиль, аби притягнути до відповідальності тих, хто спричинив авіакатастрофу.

Хеммонд також закликав російську владу "переглянути" свою позицію і припинити підтримувати терористів, які дестабілізують ситуацію на сході України, і пригрозив санкціями.

"Будуть подальші негативні наслідки для російської економіки через санкції, які ми будемо вводити", - наголосив він.

Глава британського МЗС також зауважив, що записи "чорних скриньок" зі збитого «Боїнга» не нададуть відповіді на те, що стало причиною трагедії, висловивши думку, що значно важливішими буде дослідження на місці падіння уламків малайзійського «Боїнга».

Читайте такожТерористи обстрілюють місце катастрофи "Боїнга"Як повідомляв УНІАН, 17 липня близько 17.00 за київським часом авіалайнер «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines був збитий проросійськими бойовиками, ймовірно, з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук».

Літак упав на території, що контролюється російськими терористами.

За даними авіакомпанії Malaysia Airlines, на борту збитого «Боїнгу» перебували 192 громадянина Нідерландів, 44 громадянина Малайзії. Також у літаку перебували 27 громадян Австралії й 12 індонезійців; 10 громадян Великої Британії. Серед пасажирів також були 4 німці, 4 бельгійці, 3 філіппінці, 1 канадець і 1 новозеландець.

24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Boeing-777 «Малайзійських авіаліній» Нідерландам.

Читайте такожООН розцінює як військовий злочин збитий над Україною цивільний літак 25 липня міністри закордонних справ України та Австралії Павло Клімкін та Бішоп підписали угоду про направлення австралійського персоналу до України у зв’язку з падінням літака «Боїнг-777» «Малайзійських авіаліній».

26 липня в Україну прибула група у складі 40 голландських поліцейських.

Міжнародні експерти від ОБСЄ, з Австралії та Нідерландів, котрі прибули в Україну для розслідування причин падіння літака, кілька днів не можуть дістатися на місце катастрофи через проведення в цьому районі бойових дій.